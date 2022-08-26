Зеленский назвал грядущую зиму самой сложной в истории Украины

Грядущая зима станет самой трудной для Украины из-за высоких цен на газ. Такое заявление 25 августа сделал президент страны Владимир Зеленский во время обращения к согражданам, опубликованном на его официальном Telegram-канале.

Зеленский отметил, что стоимость газа в Европе поднялась выше отметки в $3300 за 1 тыс. куб. м и признал: для Украины отопительный сезон 2022–2023 годов станет «очень опасным и очень острым».

«[Зимний период] действительно будет самым сложным в нашей истории», — сообщил Зеленский.

Тем же днем биржа ICE отчиталась о том, что биржевая цена на газ в Европе впервые с марта составила $3312 за 1 тыс. куб. м. Ближайшие фьючерсы по индексу одной из основных в мире торговых площадок TTF открыли сессию на отметке чуть выше $3080 за 1 тыс. куб. м. (+3%). Отмечается, что стоимость газа растет более чем на 10%.

16 августа мэр Львова Андрей Садовой призвал жителей города активно закупать дрова и сообщил, что городская администрация закупает к зиме печки-буржуйки. Его заместитель по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Ирина Маруняк в этом же видеобращении предлагает жителям, если будет форс-мажор, иметь в каждом доме электрочайник, светильники на батарейках, сухой спирт и электроплиту.