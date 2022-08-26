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Зеленский назвал грядущую зиму самой сложной в истории Украины

Зеленский: грядущая зима станет самой тяжелой в истории Украины
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Фото: Соцсети
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Грядущая зима станет самой трудной для Украины из-за высоких цен на газ. Такое заявление 25 августа сделал президент страны Владимир Зеленский во время обращения к согражданам, опубликованном на его официальном Telegram-канале.

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Зеленский отметил, что стоимость газа в Европе поднялась выше отметки в $3300 за 1 тыс. куб. м и признал: для Украины отопительный сезон 2022–2023 годов станет «очень опасным и очень острым».

«[Зимний период] действительно будет самым сложным в нашей истории», — сообщил Зеленский.

Тем же днем биржа ICE отчиталась о том, что биржевая цена на газ в Европе впервые с марта составила $3312 за 1 тыс. куб. м. Ближайшие фьючерсы по индексу одной из основных в мире торговых площадок TTF открыли сессию на отметке чуть выше $3080 за 1 тыс. куб. м. (+3%). Отмечается, что стоимость газа растет более чем на 10%.

16 августа мэр Львова Андрей Садовой призвал жителей города активно закупать дрова и сообщил, что городская администрация закупает к зиме печки-буржуйки. Его заместитель по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Ирина Маруняк в этом же видеобращении предлагает жителям, если будет форс-мажор, иметь в каждом доме электрочайник, светильники на батарейках, сухой спирт и электроплиту.

15 августа мэр Киева Виталий Кличко посоветовал киевлянам подготовить к зиме теплые вещи и одеяла, добавив, что в украинской столице могут быть перебои с электричеством. В этом случае, по его словам, власти готовы справиться с ситуацией с помощью запасов мазута, но только на короткий промежуток времени.

Ранее, в июле, украинцам посоветовали вязать свитера и теплые носки, как это делают в «зарубежных фильмах о Рождестве», а также заклеивать окна к зиме. Тогда сообщалось, что с приобретением газа у Украины могут возникнуть финансовые проблемы, так как США и Европа не могут гарантировать необходимое содействие в решении этой проблемы.

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