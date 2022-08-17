Реклама
Прямой эфир
Мир
Северная Корея запустила две ракеты в сторону Желтого моря
Политика
В Крыму назвали «фантастическими бреднями» угрозы Киева ударить по мосту
Мир
Союзные силы освободили 268 населенных пунктов в ДНР
Мир
Французы ответили Зеленскому на призыв ввести санкции против РФ
Мир
Власти ДНР назвали сроки восстановления работы аэропорта Мариуполя
Мир
Арестович раскритиковал украинцев из-за проявляемой ненависти к русским
Мир
В КНР рассказали о неудавшемся обмане США про Украину
Общество
Разрывы боеприпасов на военном складе в Крыму прекратились
Мир
МИД РФ исключил вероятность глобального голода
Мир
Годовая инфляция в Великобритании побила рекорд 1982 года
Мир
Турбина для «Северного потока» всё еще находится в Германии
Мир
Молдавия попросила «Газпром» отсрочить выплату аванса за август и сентябрь

Мэр Львова призвал жителей города запасать на зиму дрова

Мэр Львова Садовой призвал жителей готовиться к форс-мажорной зиме и запасаться дровами
0
Фото: РИА Новости/Кирилл Шипицин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мэр Львова Андрей Садовой заявил, что власти города активно готовятся к зиме, закупая печки-буржуйки, и призвал жителей запасаться дровами. Его видеообращение было 16 августа опубликовано на YouTube.

Холодные игры: Европа отключает свет и боится зимы
Газовые хранилища могут опустеть, а времени их наполнить остается всё меньше

«Горожанам надо готовиться к ситуации, которую сложно представить. Дрова никто не отменял. Единственное, что останется, если всё остальное не будет работать, — буржуйки», — подчеркнул Садовой.

Его заместитель по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Ирина Маруняк в этом же видеобращении предлагает жителям, если будет форс-мажор, иметь в каждом доме электрочайник, светильники на батарейках, сухой спирт и электроплиту.

15 августа мэр Киева Виталий Кличко посоветовал киевлянам подготовить к зиме теплые вещи и одеяла, добавив, что в украинской столице могут быть перебои с электричеством. В этом случае, по его словам, власти готовы справиться с ситуацией с помощью запасов мазута, но только на короткий промежуток времени.

Ранее, в июле, украинцам посоветовали вязать свитера и теплые носки, как это делают в «зарубежных фильмах о Рождестве», и заклеивать окна к зиме. Тогда сообщалось, что с приобретением газа у Украины могут возникнуть финансовые проблемы, так как США и Европа не могут гарантировать необходимое содействие в решении этой проблемы.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022