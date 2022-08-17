Мэр Львова призвал жителей города запасать на зиму дрова

Мэр Львова Андрей Садовой заявил, что власти города активно готовятся к зиме, закупая печки-буржуйки, и призвал жителей запасаться дровами. Его видеообращение было 16 августа опубликовано на YouTube.

«Горожанам надо готовиться к ситуации, которую сложно представить. Дрова никто не отменял. Единственное, что останется, если всё остальное не будет работать, — буржуйки», — подчеркнул Садовой.

Его заместитель по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Ирина Маруняк в этом же видеобращении предлагает жителям, если будет форс-мажор, иметь в каждом доме электрочайник, светильники на батарейках, сухой спирт и электроплиту.

15 августа мэр Киева Виталий Кличко посоветовал киевлянам подготовить к зиме теплые вещи и одеяла, добавив, что в украинской столице могут быть перебои с электричеством. В этом случае, по его словам, власти готовы справиться с ситуацией с помощью запасов мазута, но только на короткий промежуток времени.

Ранее, в июле, украинцам посоветовали вязать свитера и теплые носки, как это делают в «зарубежных фильмах о Рождестве», и заклеивать окна к зиме. Тогда сообщалось, что с приобретением газа у Украины могут возникнуть финансовые проблемы, так как США и Европа не могут гарантировать необходимое содействие в решении этой проблемы.