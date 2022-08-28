На Дальнем Востоке ликвидированы все лесные пожары

В Якутии ликвидирован последний на Дальнем Востоке лесной пожар. Об этом 28 августа «Известиям» сообщили в Рослесхозе.

«В настоящий момент на Дальнем Востоке потушены все лесные пожары, нет ни одного возгорания. В годовом сравнении площадь лесных пожаров в Дальневосточном федеральном округе в 3,8 раза ниже — 8,6 млн га в 2021 году и 2,27 млн га в 2022-м», — сообщили в ведомстве.

В Сибирском федеральном округе идет дотушивание двух пожаров в Республике Тыве и Красноярском крае.

«С начала лесопожарного сезона 2022 года площадь пожаров в России ниже в 2,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этого удалось добиться благодаря увеличению часов авиапатрулирования и протяженности наземных маршрутов контроля лесов, увеличению штата лесных пожарных и обновлению парка спецтехники», — заявил глава Рослесхоза Иван Советников.

Отмечается, что до 90% лесных пожаров в 43 регионах удается ликвидировать быстрее чем за сутки. В целом по стране оперативность тушения пожаров доходит до 80%.

Ранее в этот день в правительстве РФ сообщили, что в Рязанской области остается острой ситуация с задымлением, при этом все лесные пожары в регионе ликвидированы.

Накануне вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко заявил, что лесные пожары в Рязанской области полностью локализованы. Возможность распространения пожаров исключена.

Также зампредседателя правительства сообщил, что в Рязанской области нет открытого горения. Для предотвращения распространения пожара была создана защитная полоса длиной 100 км и шириной до 20 м.