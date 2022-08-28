В правительстве заявили об острой ситуации с задымлением в Рязанской области
Ситуация с задымлением после лесных пожаров в Рязанской области остается острой. Об этом 28 августа заявили в правительстве РФ по итогам заседания комиссии по локализации и ликвидации лесных пожаров.
«Было отмечено, что пожары остаются локализованными, их распространение остановлено. В то же время ситуация с задымлениями является наиболее острой на данный момент. Это связано с продолжающимися работами по встречному отжигу, что влечет за собой увеличение общей площади, пройденной огнем», — сказано в заявлении кабмина.
Ситуацию осложняет то, что тление происходит в основном на болотистой местности. При этом пожары не затронули торфяники.
Накануне вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко заявил, что лесные пожары в Рязанской области полностью локализованы. Возможность распространения пожаров исключена.
Также зампредседателя правительства сообщил, что в Рязанской области нет открытого горения. Для предотвращения распространения пожара была создана защитная полоса длиной 100 км и шириной до 20 м.
Вице-премьер также отметил, что локализованы пожары в Нижегородской области и Республике Марий Эл.