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В правительстве заявили об острой ситуации с задымлением в Рязанской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Ситуация с задымлением после лесных пожаров в Рязанской области остается острой. Об этом 28 августа заявили в правительстве РФ по итогам заседания комиссии по локализации и ликвидации лесных пожаров.

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«Было отмечено, что пожары остаются локализованными, их распространение остановлено. В то же время ситуация с задымлениями является наиболее острой на данный момент. Это связано с продолжающимися работами по встречному отжигу, что влечет за собой увеличение общей площади, пройденной огнем», — сказано в заявлении кабмина.

Ситуацию осложняет то, что тление происходит в основном на болотистой местности. При этом пожары не затронули торфяники.

Накануне вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко заявил, что лесные пожары в Рязанской области полностью локализованы. Возможность распространения пожаров исключена.

Также зампредседателя правительства сообщил, что в Рязанской области нет открытого горения. Для предотвращения распространения пожара была создана защитная полоса длиной 100 км и шириной до 20 м.

Вице-премьер также отметил, что локализованы пожары в Нижегородской области и Республике Марий Эл.

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