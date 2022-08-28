В Иркутской области уточнили число пострадавших в ДТП с рейсовым автобусом
По уточненным данным, в ДТП с междугородним автобусом с 40 пассажирами в салоне, который опрокинулся на федеральной автодороге Р-255 «Сибирь» вблизи поселка Кутулик Иркутской области, пострадали пять человек. Об этом сообщил 28 августа в своем Telegram-канале губернатор Игорь Кобзев.
«Из 40 пассажиров, по уточненным данным, пять пострадали, в том числе один — несовершеннолетний. Всем провели необходимые обследования, в том числе на компьютерном томографе. Врачи диагностировали перелом ключицы, ушибы грудной клетки, позвоночника и мягких тканей», — уточнил Кобзев.
Губернатор добавил, что Следственный комитет начал доследственную проверку. Она квалифицирована по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
По предварительной информации, водитель автобуса, который следовал по маршруту Усть-Кут — Иркутск, не увидел предупредительных знаков о проведении дорожных работ, съехал в кювет, отчего транспортное средство опрокинулось.
Ранее сообщалось, что в дорожно-транспортном происшествии травмы получили семь человек, включая 17-летнего подростка.