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Семь человек пострадали в ДТП с опрокинувшемся автобусом в Иркутской области

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Фото: t.me/mvd_38
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Междугородний автобус с 40 пассажирами в салоне опрокинулся на федеральной автодороге Р-255 «Сибирь» вблизи поселка Кутулик в воскресенье, 28 августа. Семь человек получили травмы, сообщили в ГУ МВД по региону.

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«Шесть человек, в числе которых 17-летний подросток получили травмы, осмотрены медиками, отпущены домой. Еще один, 58-летний мужчина, госпитализирован. Оставшиеся граждане пересажены в попутно движущийся до областного центра автобус», — говорится в посте Telergam-канала ведомства.

По предварительной информации, водитель автобуса, который следовавал по маршруту Усть-Кут – Иркутск, не увидел предупредительных знаков о проведении дорожных работ, съехал в кювет, отчего транспортное средство опрокинулось.

«Спускался, дорога сырая. Дождик моросил. Включил дальний свет, увидел заграждения. Не успел остановиться. Хотел повернуть в объезд, но понесло, вылетели в овраг», — рассказал водитель.

Прокуратура Аларского района организовала проверку обстоятельств ДТП с участием рейсового автобуса. В ходе проверки эксперты оценят соблюдение норм законодательства в сфере безопасности дорожного движения и других. На основании их выводов будут приняты меры прокурорского реагирования, уточнили в ведомстве.

1 августа стало известно, как накануне попытка мотоциклиста скрыться от инспекторов ГИБДД привела к смертельному ДТП. В аварии погиб сам виновник опасной ситуации на дороге.

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