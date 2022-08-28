Семь человек пострадали в ДТП с опрокинувшемся автобусом в Иркутской области
Междугородний автобус с 40 пассажирами в салоне опрокинулся на федеральной автодороге Р-255 «Сибирь» вблизи поселка Кутулик в воскресенье, 28 августа. Семь человек получили травмы, сообщили в ГУ МВД по региону.
«Шесть человек, в числе которых 17-летний подросток получили травмы, осмотрены медиками, отпущены домой. Еще один, 58-летний мужчина, госпитализирован. Оставшиеся граждане пересажены в попутно движущийся до областного центра автобус», — говорится в посте Telergam-канала ведомства.
По предварительной информации, водитель автобуса, который следовавал по маршруту Усть-Кут – Иркутск, не увидел предупредительных знаков о проведении дорожных работ, съехал в кювет, отчего транспортное средство опрокинулось.
«Спускался, дорога сырая. Дождик моросил. Включил дальний свет, увидел заграждения. Не успел остановиться. Хотел повернуть в объезд, но понесло, вылетели в овраг», — рассказал водитель.
Прокуратура Аларского района организовала проверку обстоятельств ДТП с участием рейсового автобуса. В ходе проверки эксперты оценят соблюдение норм законодательства в сфере безопасности дорожного движения и других. На основании их выводов будут приняты меры прокурорского реагирования, уточнили в ведомстве.
1 августа стало известно, как накануне попытка мотоциклиста скрыться от инспекторов ГИБДД привела к смертельному ДТП. В аварии погиб сам виновник опасной ситуации на дороге.