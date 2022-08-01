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Попытка мотоциклиста скрыться от ГИБДД привела к смертельному ДТП в Иркутске

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Смертельное ДТП произошло вечером в воскресенье, 31 июля, на улице Ленина в Иркутске. Мотоциклист пытался скрыться от инспекторов ГИБДД и попал в смертельную аварию, в которой погиб, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

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Около 20 часов на одной из улиц города инспекторы ГИБДД заметили мотоцикл Kawasaki Ninja без номеров. Они попытались остановить мотоциклиста, но он только ускорил движение и попытался скрыться.

«Включив проблесковые маячки и специальный звуковой сигнал, инспекторы последовали за нарушителем. При этом мотоциклист совершал опасные маневры, грубо нарушая правила дорожного движения. Так, на улице 3 Июля с односторонним движением он ехал в противоположном направлении потоку транспорта. Следуя по улице Ленина, на запрещающий сигнал светофора он выехал на перекресток. Там мотоциклист допустил столкновение с внедорожником, в результате чего получил травмы, не совместимые с жизнью», — сообщается в Telegram-канале ведомства.

Обстоятельства происшествия выясняются, проводится проверка. Водитель внедорожника не пострадал.

Прокуратура Волжского района Самарской области проводит проверку по факту ДТП, в результате которого два человека погибли и еще два пострадали. Авария произошла с участием двух легковых авто Renault и Hyundai.

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