В ДТП в Самарской области два человека погибли и еще два пострадали

Прокуратура Волжского района Самарской области проводит проверку по факту ДТП, в результате которого два человека погибли и еще два пострадали. Об этом в воскресенье, 31 июля, сообщили в пресс-службе ведомства.

Столкновение произошло на 5-м километре автодороги «Нур — Домашка» в районе населенного пункта Нур с участием легковых авто Rino и Hyundai. Спасатели провели деблокирование участников ДТП.

Пострадавшие в результате происшествия были госпитализированы.

«Исполняющий обязанности прокурора района Дмитрий Мукальянц организовал проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения, в ходе которой будет оценена работа организации, обслуживающей данный участок дороги и при наличии оснований приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в тексте сообщения, опубликованного в Telegram-канале региональной прокуратуры.

Ранее, 22 июля, в результате опрокидывания автобуса под Самарой пострадали шесть человек, в том числе один подросток. Транспортное средство, в котором находилось 15 человек, съехало в кювет в районе села Взгорье Сызранского района.