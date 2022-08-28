Пилот легкомоторного самолета погиб после крушения в Румынии

В Румынии потерпел крушение легкомоторный самолет. Об этом 28 августа сообщил телеканал Digi24.

Крушение произошло утром на озере Колибица в регионе Бистрица-Нэсэуд. В самолете находились два человека. 65-летний пилот погиб на месте, несмотря на оказанную первую помощь находившимся рядом фельдшером.

Также в воздушном судне находился 45-летний пассажир — гражданин Германии. Он получил легкие травмы и сам выбрался из разбившегося самолета.

24 августа в Татарстане самолет совершил жесткую посадку на реку. Пилоту удалось выбраться из кабины, он пересел в легкомоторную лодку, проходившую рядом. Самолет выполнял учебно-тренировочный полет с пассажиром на борту.

15 августа в Московской области легкомоторный самолет совершил жесткую посадку. Воздушное судно приземлилось под Серпуховом в деревне Новинки. По информации «Известий», при взлете отказал двигатель. В результате происшествия никто не пострадал. Собственник судна эвакуировал борт. Сломалось одно шасси.