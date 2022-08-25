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В Татарстане легкомоторный самолет совершил жесткую посадку на реку

СК РФ: в Татарстане легкомоторный самолет совершил жесткую посадку на реку из-за ошибки пилота
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Фото: СК РФ
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В Мензелинском районе Татарстана легкомоторный самолет совершил жесткую посадку на реку. Об этом 24 августа сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

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Пилоту удалось выбраться из кабины — рядом проходила легкомоторная лодка, ее владелец взял авиатора на борт.

Позже в ведомстве установили, что собственник самолета 1967 года рождения с пассажиром на борту выполнял учебно-тренировочный полет.

«При выполнении упражнения «конвектор» (касание воды и последующий набор высоты) совершил ошибку, не убрав шасси, из-за чего самолет оказался в воде», — говорится в Telegram-канале управления.

15 августа в Московской области легкомоторный самолет совершил жесткую посадку. Воздушное судно приземлилось под Серпуховом в деревне Новинки. По информации «Известий», при взлете отказал двигатель. В результате происшествия никто не пострадал. Собственник судна эвакуировал борт. Сломалось одно шасси.

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