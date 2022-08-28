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В Москве зафиксировали усиление смога

Специалист «Фобоса» Тишковец: в Москве зафиксировали усиление смога
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Фото: Агентство городских новостей «Москва»
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На 10 московских метеостанциях в воскресенье, 28 августа, синоптики фиксируют черный инверсионный дым от частиц горения. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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«География дымов от лесных пожаров в столичном регионе расширилась. Кроме базовой метеостанции ВДНХ Москвы (видимость 5 км), дым (мглу) отмечают метеостанции центра столицы — Балчуга (видимость 4 км), Наро-Фоминска, Серпухова, Дмитрова (видимость до 4 км), Коломны (видимость 5,5 км), Домодедово (видимость 4,6 км)», — написал Тишковец в своем Telegram-канале.

Москвичи пожаловались на резкий запах гари, взвесь в атмосфере и «непрозрачность» воздуха ранее в этот же день.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупреждал о возвращении смога и запаха гари в Москву в выходные — 27 и 28 августа — из-за пожаров в Рязанской области.

26 августа научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал запах гари безвредным для здоровья граждан, так как превышения вредных веществ в воздухе не зафиксировано. Вильфанд попросил не преувеличивать степень вреда взвеси и называть ее обычным дискомфортом.

Небольшой смог в Москве и запах гари впервые зафиксировали 17 августа.

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