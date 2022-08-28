Двое медиков пострадали при обстреле донецкой больницы со стороны ВСУ

При обстреле больницы в Куйбышевском районе Донецка со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) во воскресенье, 28 августа, были ранены два медицинских работника. Об этом сообщает штаб территориальной обороны ДНР в Telegram-канале.

«Вооруженные формирования Украины атаковали больницу № 21 по проспекту Кремлевскому в Куйбышевском районе Донецка, ранены два медицинских работника», — говорится в заявлении штаба.

О состоянии раненых в настоящий момент нет информации.

Также в этот же день штаб теробороны ДНР доложил о ранении троих мирных жителей после обстрела Червоногвардейского района Макеевки со стороны ВСУ.

В субботу штаб теробороны ДНР заявил, что в результате обстрелов со стороны украинских неонацистов погиб один мирный житель и еще восемь получили ранения.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Российский лидер 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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