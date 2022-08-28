Врач рассказала о признаках рака щитовидной железы

Рак щитовидки является одним из самых распространенных видов онкологии, который встречается у россиян в запущенном состоянии. Об этом 27 августа рассказала изданию «Доктор Питер» врач-онколог Мадина Раджабова.

По ее словам, на ранних стадиях распознать рак щитовидки слишком сложно, а первые заметные симптомы можно спутать с признаками простудных заболеваний. На развитие болезни могут указывать охриплость, увеличение лимфоузлов на шее, трудности с глотанием пищи и появление плотного образования в области щитовидной железы чуть ниже кадыка.

«Гормоны щитовидной железы не являются онкомаркерами, но помогают выявить тиреоидит, на фоне которого могут развиваться узлы со злокачественными клетками», — отметила врач.

Она посоветовала регулярно проходить УЗИ и сдавать анализ крови на гормоны. При обнаружении узлов щитовидной железы требуется постоянно находиться под наблюдением врачей и каждый год проходить обследование.

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