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Врач рассказала о признаках рака щитовидной железы

Врач-онколог Раджабова рассказала о признаках рака щитовидной железы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Рак щитовидки является одним из самых распространенных видов онкологии, который встречается у россиян в запущенном состоянии. Об этом 27 августа рассказала изданию «Доктор Питер» врач-онколог Мадина Раджабова.

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По ее словам, на ранних стадиях распознать рак щитовидки слишком сложно, а первые заметные симптомы можно спутать с признаками простудных заболеваний. На развитие болезни могут указывать охриплость, увеличение лимфоузлов на шее, трудности с глотанием пищи и появление плотного образования в области щитовидной железы чуть ниже кадыка.

«Гормоны щитовидной железы не являются онкомаркерами, но помогают выявить тиреоидит, на фоне которого могут развиваться узлы со злокачественными клетками», — отметила врач.

Она посоветовала регулярно проходить УЗИ и сдавать анализ крови на гормоны. При обнаружении узлов щитовидной железы требуется постоянно находиться под наблюдением врачей и каждый год проходить обследование.

24 августа врачи рассказали о симптоме рака поджелудочной железы. Это болевые ощущения в верхней части живота, которые время от времени сопровождается болями в спине. Подобный дискомфорт может проявиться при употреблении пищи или во время наклонов вперед.

19 августа хирург-онколог Игорь Быков рассказал о признаках опасных родинок, которые могут указать на развитие меланомы. Это может быть быстрый рост родинки, изменение ее формы и появление в ней зуда или жжения.

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