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Врач назвал признаки опасных родинок

Хирург-онколог Быков: изменение формы родинки и ее быстрый рост могут указывать на развитие меланомы
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Фото: Global Look Press/Alessandra Sarti
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Быстрый рост родинки, изменение ее формы и появление в ней зуда или жжения могут указывать на развитие меланомы, при этом нужно как можно быстрее обратиться к онкологу. Об этом 19 августа рассказал хирург-онколог, доцент кафедры онкологии и пластической хирургии Академии постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России Игорь Быков.

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«Зуд, жжение, покалывание в этом месте, появление язвочки, кровоточивость родинки. При любом из этих симптомов необходимо обратиться к онкологу», — рассказал врач в интервью «Газете.Ru».

По словам врача, о перерождении родинки также могут говорить такие симптомы, как возникновение асимметрии цвета или формы родинки.

Специалист отметил, что при подозрении на меланому врачи проведут дерматоскопию и назначат осмотр онколога. В качестве профилактики развития опухолей Быков посоветовал наблюдаться у дерматолога не менее одного раза в год.

По словам врача, меланома в 45% случаев развивается из сложного невуса. Это коричневое пятно с папулой (сыпью) также коричневого цвета, интенсивность окраски которого может быть разной.

«Также меланома может развиваться из других видов невусов, в том числе внутрикожных», — добавил хирург.

Доктор подчеркнул необходимость уделять внимание и большим пигментированным невусам, которые существуют с рождения, так как они тоже могут перерождаться в злокачественные новоборазования.

По словам Быкова, меланома может возникать и самостоятельно, без предшественника в виде родинки.

В июле дерматовенеролог Европейского медицинского центра Дарья Смирнова рассказала о категориях населения, входящих в группу риска онкологических кожных заболеваний. Так, в нее входят люди со светлой кожей и светлым цветом глаз, а кроме того, пациенты, принимающие иммуносупрессивную терапию (подавляющие иммунную систему организма). Риск образования злокачественной меланомы напрямую зависит от воздействия на кожу ультрафиолетового излучения, поэтому к пребыванию на солнце стоит всегда относиться с осторожностью.

Меланома — это злокачественная опухоль кожи, развивающаяся из пигментных клеток, продуцирующих меланины. Считается одной из наиболее опасных злокачественных опухолей человека, так как часто рецидивирует и метастазирует почти во все органы.

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