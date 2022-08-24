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Врачи назвали симптом рака поджелудочной, проявляющийся перед сном

Британские врачи: боли в животе и спине перед сном могут быть предвестниками рака поджелудочной железы
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Фото: Global Look Press/uwe umstätter
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Врачи национальной службы здравоохранения Великобритании рассказали, что ранними признаками рака поджелудочной железы могут быть боли в верхней части живота и спине перед сном. Об этом в среду, 24 августа, сообщает портал Express.

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Онкология поджелудочной железы входит в шестерку самых распространенных форм раковых заболеваний. Симптомы на ранних стадиях могут проявляться весьма незначительно, их также может не быть вовсе.

По данным медиков, наиболее часто встречается такой признак этой болезни, как желтуха, поскольку растущая опухоль давит на желчные протоки. Однако существует еще один симптом, который может проявляться у человека в состоянии покоя или перед сном.

Речь идет о болевых ощущениях в верхней части живота, которая время от времени сопровождается болями в спине. Подобный дискомфорт может проявиться при употреблении пищи или во время наклонов вперед, добавляется в публикации Express.

«Рак поджелудочной может сопровождаться болью в эпигастрии (верхней части живота), иногда отдает в поясницу. Всё зависит от положения тела. Заметив эти проявления, обратитесь к врачу. Это поможет исключить развитие онкологии или подтвердить ее, а также подобрать лечение», — приводит издание данные специалистов национальной службы здравоохранения.

Врачи отмечают, что к группе риска относятся курящие, люди с избыточным весом, злоупотребляющие алкоголем, а также люди старше 75 лет и те, у кого имеется хронический панкреатит в анамнезе.

В июне онколог Иван Карасев рассказал, что развитие раковой опухоли в организме можно определить по ряду симптомов, которые нельзя игнорировать. В первую очередь он отметил такой симптом, как боли в желудке, при глотании, которые могут быть признаком рака желудочно-кишечного тракта. Также беспокойство должно вызвать резкое снижение массы тела, особенно если режим питания не претерпевал изменений.

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