NBC узнал о планах суда провести экспертизу изъятых ФБР у Трампа документов

Федеральный судья штата Флорида Эйлин Кэннон заняла позицию бывшего президента США Дональда Трампа, в чьем особняке в Мар-а-Лаго нашли секретные документы, и готова назначить специального эксперта. По данным телеканала NBC от 28 августа, он проведет стороннюю оценку бумаг.

На назначении специалиста настаивал сам бывший глава государства.

«Судья указала, что склонна назначить специального эксперта для проверки некоторых документов, изъятых ФБР в доме Трампа», — говорится в сообщении.

Известно, что проверка не затронет секретные материалы, а лишь документы, которые могут защищаться адвокатской тайной.

8 августа Федеральное бюро расследований (ФБР) провело обыск в имении Трампа на фоне расследования министерства юстиции о том, что экс-президент вывез официальные президентские документы в поместье Палм-Бич. Трамп сообщил, что поместье «в осаде, разгромлено и оккупировано».

Всего, как сообщила газета The New York Times 22 августа, во время следственного мероприятия было найдено около 300 секретных документов.

26 августа Трамп в своей социальной сети Truth Social обвинил ФБР и министерство юстиции в том, что ордер на проведение обыска был сильно отредактирован. В изначальной версии там не упоминались документы по ядерному оружию.