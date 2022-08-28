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NBC узнал о планах суда провести экспертизу изъятых ФБР у Трампа документов

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Фото: REUTERS/Jim Bourg
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Федеральный судья штата Флорида Эйлин Кэннон заняла позицию бывшего президента США Дональда Трампа, в чьем особняке в Мар-а-Лаго нашли секретные документы, и готова назначить специального эксперта. По данным телеканала NBC от 28 августа, он проведет стороннюю оценку бумаг.

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На назначении специалиста настаивал сам бывший глава государства.

«Судья указала, что склонна назначить специального эксперта для проверки некоторых документов, изъятых ФБР в доме Трампа», — говорится в сообщении.

Известно, что проверка не затронет секретные материалы, а лишь документы, которые могут защищаться адвокатской тайной.

8 августа Федеральное бюро расследований (ФБР) провело обыск в имении Трампа на фоне расследования министерства юстиции о том, что экс-президент вывез официальные президентские документы в поместье Палм-Бич. Трамп сообщил, что поместье «в осаде, разгромлено и оккупировано».

Всего, как сообщила газета The New York Times 22 августа, во время следственного мероприятия было найдено около 300 секретных документов.

26 августа Трамп в своей социальной сети Truth Social обвинил ФБР и министерство юстиции в том, что ордер на проведение обыска был сильно отредактирован. В изначальной версии там не упоминались документы по ядерному оружию.

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