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Глава МИД Германии пообещала годами поддерживать Украину при необходимости

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Tomas Tkacik
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Конфликт на Украине может затянуться, но украинцам следует быть уверенными в том, что Германия окажет стране многолетнюю поддержку в случае чрезвычайной ситуации, пообещала глава МИД ФРГ Анналена Бербок в интервью Bild от 28 августа.

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«Конечно, я бы хотела, чтобы конфликт закончился как можно скорее, но, к сожалению, мы должны рассчитывать на то, что Украине всё еще нужно новое тяжелое оружие от союзников даже следующим летом. Для меня ясно: Украина защищает в том числе и нашу свободу, наш миропорядок, и мы поддерживаем ее финансово и в военном отношении до тех пор, пока это будет необходимо», — сказала министр.

Бербок добавила, что российское правительство не отступит от планов насчет Украины, при этом расчет на победу в кратчайшие сроки явно не сработал. Поэтому противостояние может растянуться на годы.

По словам Бербок, длительное противостояние может вызвать в Германии ощущение усталости, но страна продолжит оказывать максимальную поддержку Украине.

При этом 24 августа Бербок в телеэфире рассказала, что бундесвер уже испытывает проблемы с собственным снабжением из-за военной помощи киевскому режиму. Она заявила, что «нерешительность» Берлина в вопросе поставок вооружений Украине и попытки Германии наладить работу газопровода «Северный поток – 2» спровоцировали антипатию со стороны стран — партнеров Германии в Восточной Европе и Прибалтике.

21 августа власти Германии опубликовали список вооружений, которые уже были или будут поставлены Украине. В него вошли 30 зенитных самоходных установок Gepard, ПВО IRIS-T, реактивные системы залпового огня MARS и другие вооружения.

Москва неоднократно призывала западные страны перестать накачивать Киев оружием. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, поставляя вооружение на Украину, Североатлантический альянс вступает в прокси-войну с Россией. Он отметил, что западное вооружение, поставляемое Киеву, будет законной целью для российских военных, участвующих в спецоперации.

Страны Запада начали активнее вооружать Украину на фоне проводимой Россией спецоперации по защите Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

В Москве поясняли, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

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