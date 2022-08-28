Ракетные удары штурмовиков Су-25 по технике националистов попали на видео

Экипажи штурмовой авиации Су-25 нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений вооруженных формирований Украины (ВФУ). Министерство обороны РФ в воскресенье, 28 августа, показало кадры успешного выполнения боевых задач российскими военнослужащими.

Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. В результате ударов российских самолетов были уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника националистов. После боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава выполнили задачи по обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к повторному боевому вылету.

Ранее, 12 августа, российские штурмовики Су-25 ликвидировали вражескую бронетехнику и полевые укреппозиции боевиков. Особенность этих самолетов — полет на предельно малых высотах — 10–20 м. Благодаря этому противник либо не может вовремя заметить российские штурмовики, либо не успевает открыть по ним огонь, что дает пилотам чувство защищенности.

До этого, 23 июля, штурмовики Су-25 также нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике ВФУ. В результате успешного выполнения поставленной задачи были выведены из строя бронированная техника радикалов и вражеские замаскированные позиции.

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