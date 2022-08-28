После отъезда Пугачевой Галкин рассказал о концерте в Ирландии

После возвращения певицы Аллы Пугачевой в Россию ее супруг, юморист и телеведущий Максим Галкин рассказал о посещении Ирландии в рамках концертного тура. Об этом стало известно в субботу, 27 августа, из социальных сетей Галкина.

«Спасибо прекрасным зрителям в Ирландии! Это была очень сердечная встреча с давними поклонниками!» — приводятся его слова в материале «Пятого канала».

Отмечается, что публика отозвалась о выступлении артиста положительно.

При этом ранее, 8 августа, выступление Галкина в Юрмале было прервано из-за драки. Предположительно, конфликт произошел между двумя зрителями из-за политических разногласий. Оба участника инцидента были доставлены в правоохранительные органы для дальнейших разбирательств.

До недавнего времени Пугачева и ее муж Максим Галкин проживали в Израиле в элитном особняке, который расположен в престижном районе, так называемой израильской Рублевке.

17 мая Пугачева заявила, что намерена вернуться в Россию осенью. Она объяснила это тем, что 1 сентября дети должны идти в школу, а сейчас они учатся онлайн.

27 августа помощница Пугачевой Елена Чупракова сообщила, что певица вернулась в Россию. Чупракова отметила, что артистка не планирует выступать с концертами, но в стране останется «надолго».