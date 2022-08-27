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Помощница Пугачевой назвала причину ее долгого отсутствия в России

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Фото: соцсети
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Концертный директор артистки Аллы Пугачевой Елена Чупракова 27 августа рассказала, что певица каждый год уезжала из страны в Израиль, а затем в Прибалтику, этот год не стал исключением.

Чупракова добавила также, что вернулась Пугачева в Россию надолго.

«Надолго. Она каждый год уезжала до пандемии в Израиль в апреле, летом в Прибалтику. Потом она возвращалась, и они были здесь», — уточнила концертный директор в разговоре с «Известиями».

Ранее в субботу вернувшуюся из Израиля певицу Аллу Пугачеву заметили в центре Москвы во время шопинга. Артистка сообщила, что в России находится не первый день. Кроме того, Пугачева утвердительно ответила на вопрос, пойдут ли ее дети в школу 1 сентября.

В тот же день помощница певицы подтвердила, что Пугачева уже некоторое время находится в России после возвращения. Чупракова отметила, что певица не планирует выступать с концертами.

До недавнего времени Пугачева и ее муж Максим Галкин проживали в Израиле в элитном особняке, который расположен в престижном районе, так называемой израильской Рублевке.

17 мая Пугачева заявила, что намерена вернуться в Россию осенью. Она объяснила это тем, что 1 сентября дети должны идти в школу, а сейчас они учатся онлайн.

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