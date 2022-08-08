Концерт Галкина в Юрмале был приостановлен из-за драки

Концерт российского юмориста Максима Галкина в Юрмале был приостановлен из-за драки в зрительном зале. Это следует из видео, которое появилось в социальных сетях 8 августа.

На кадрах запечатлена потасовка в зале «Дзинтари», а также на улице. Во время инцидента юморист прервал выступление.

Как сообщает ctnews.ru, конфликт произошел между двумя зрителями, предположительно, из-за политических разногласий.

«Оба зрителя, участвовавших в конфликте, были направлены к представителям правоохранительных органов для дальнейших разбирательств. Артист взял перерыв 20 минут, после которого концерт продолжился», — рассказали изданию организаторы.

5 августа kp.ru сообщила, что Галкин во время одного из своих концертов в Латвии заявил, что начал изучать латышский язык.

Галкин и его супруга певица Алла Пугачева уехали из России в Израиль после начала РФ спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Пара живет в элитном особняке, который находится в так называемой израильской Рублевке. Стоимость виллы, которую съемочной группе «Известий» удалось запечатлеть с коптера, составляет не меньше $6 млн.