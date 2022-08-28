Кадыров выступил за перевод военных на усиленное несение службы

Российских военных следует перевести на усиленный режим несения службы до завершения спецоперации РФ по защите Донбасса. С таким предложением в субботу, 27 августа, выступил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Силовые ведомства, задействованные в СВО (специальной военной операции — Ред.), должны быть переведены на усиленный вариант несения службы до завершения военной операции», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале главы Чечни.

13 августа Рамзан Кадыров сообщил об отправке нового подразделения добровольцев из Чечни в зону проведения спецоперации по защите Донбасса. По словам главы Чечни, добровольцев подготовили инструкторы российского университета спецназа.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик (ДНР и ЛНР), о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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