Новое подразделение добровольцев отправилось из Чечни на Украину

Новое подразделение добровольцев отправилось из Чечни в зону проведения спецоперации по защите Донбасса. Об этом 13 августа сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

«Очередной контингент добровольцев выехал сегодня в зону проведения специальной военной операции в Донбассе из международного аэропорта Грозного имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова», — написал он в Telegram-канале.

По словам Кадырова, добровольцев подготовили инструкторы российского университета спецназа.

7 июля Кадыров заявил о необходимости уничтожить остатки террористов на Украине, сбежавших из Чеченской Республики. Он сообщил, что сбежавшие террористы объявлены в розыск и в настоящее время находятся в Киеве и утверждают, что «будут защищаться до последнего своего визга». Политик подчеркнул, что свести свои счеты с шайтанами, которые бесчинствовали» в Чечне, является делом принципа. С самого начала спецоперации велись их поиски.

За день до этого Кадыров встретился с бойцами спецподразделения «Ахмат», вернувшимися в регион после освобождения Луганской Народной Республики. Спецподразделения продемонстрировали успехи в ходе спецоперации и пресекли «спекуляции об обособленности» чеченского народа от России, отметил он, вручая им награды.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».