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Кадыров назвал свою следующую задачу на Украине

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Фото: ТАСС/Елена Афонина
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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил 7 июля о необходимости уничтожить остатки террористов на Украине, сбежавших из Чеченской Республики.

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«Мы отчаянно надеемся, что нам дадут возможность дойти, если надо, до Киева и добить остатки террористов, сбежавших в свое время из Чеченской Республики. Исходя из этого, все бойцы из ЧР усиленно готовятся и жаждут момента, когда поступит соответствующее указание», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам Кадырова, сбежавшие террористы находятся в розыске и в настоящее время находятся в Киеве и утверждают, что «будут защищаться до последнего своего визга».

Он уточнил, что «свести свои счеты с шайтанами, которые бесчинствовали» в Чечне, является делом принципа. С самого начала спецоперации велись их поиски.

Накануне Рамзан Кадыров встретился с бойцами спецподразделения «Ахмат», вернувшимися в регион после освобождения Луганской Народной Республики (ЛНР). Спецподразделения продемонстрировали успехи в ходе спецоперации и пресекли «спекуляции об обособленности» чеченского народа от России, отметил он, ручая им награды.

Ранее, 5 июля сообщалось, что Кадыров посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому бежать после его заявления о скором возвращении Лисичанска под контроль украинской армии.

До этого, 2 июля, глава Чечни сообщал, что подразделения союзных войск находятся в центре Лисичанска в Луганской Народной Республике (ЛНР). Он отметил, что подразделения «Ахмат» совместно со вторым корпусом Народной милиции ЛНР зачищают город от «возможных бандеровцев, спрятавшихся в строениях, и от минно-взрывных устройств».

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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