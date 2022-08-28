WSJ: Россия нашла в лице Ирана союзника для противостояния США

В результате введения западных санкций против России и Ирана страны начали укреплять двусторонние отношения, что тревожит Вашингтон. Об этом 27 августа заявил обозреватель газеты The Wall Street Journal (WSJ) Бенуа Фокон.

По его словам, к более тесному сотрудничеству с Тегераном в военной и торговой сферах Москву подталкивает стремление Запада изолировать Россию с помощью санкционной политики после начала спецоперации по освобождению Донбасса. Обозреватель уверен, что такое сближение стран позволит им смягчить влияние санкций США и найти новые рынки сбыта.

Фокон подчеркнул, что в 2022 году товарооборот между Ираном и РФ вырос на 10%, страны провели совместные военные учения, а Россия вывела на орбиту иранский спутник.

«В июле Иран стал крупнейшим в мире покупателем российской пшеницы. В этом же месяце Россия запустила в космос иранский спутник, что стало редким успехом для космической программы Тегерана», — написал Фокон.

Помимо этого, выросло количество российских туристов и бизнесменов, посещающих Иран.

24 августа министр нефтяной промышленности Ирана Джавад Оуджи сообщил о том, что с Россией была согласована разработка семи нефтяных и газовых месторождений в Иране. Он также рассказал, что государства в ближайшее время подпишут контракт о своповых поставках природного газа.

16 августа минэкономики республики сообщило, что у Ирана есть техническая возможность подключиться к российской платежной системе «Мир». Он отметил, что переговоры между Центральным банком Ирана и российской стороной продолжаются.