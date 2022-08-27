Реклама
Прямой эфир
Мир
Казахстан приостановил экспорт военной продукции
Спорт
«Спартак» обыграл «Факел» со счетом 4:1
Происшествия
В Москве сожгли автомобиль чиновника Минобороны
Мир
Мошенник украл $730 тыс. с помощью приложения для знакомств в Японии
Мир
Экс-президент Чехии Клаус назвал Европу виновной в топливном кризисе
Общество
Лесные пожары в Рязанской области полностью локализовали
Мир
Лавров указал на провал идеи изолировать отстаивающие суверенитет страны
Мир
Bloomberg рассказал о шантаже граждан Германии канцлером Шольцем
Мир
Эксперт заявил о невозможности в ближайшее время подписать документ ДНЯО
Армия
ВС РФ уничтожили склад боеприпасов с ракетами к РСЗО HIMARS
Мир
В торговых центрах ФРГ начали отключать эскалаторы для экономии электричества
Политика
Путин установил для беженцев ежемесячные выплаты
Сюжет:

Боррель заявил о достижении договоренности между Сербией и Косово

Боррель: Евросоюз получил гарантии от Приштины по въездным документам для косовских сербов
0
Фото: REUTERS/Fatos Bytyci
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Сербии согласились отменить въездные и выездные документы для косовских сербов. Об этом сообщил глава евродипломатии Жозеп Боррель в своем Twitter 27 августа.

Площадь несогласия: почему Белград и Приштина не могут договориться
И от чего зависит способность прийти к компромиссу к 1 сентября

Параллельно с этим в Косово также подтвердили, что не будут вводить таких документов в отношении сербов.

«Косовские сербы, как и все другие граждане, смогут свободно путешествовать между Косово и Сербией, используя свои удостоверения личности. ЕС получил гарантии от премьер-министра Курти на этот счет», — написал Боррель.

Ранее, 22 августа, министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МВД Сербии Александром Вулиным заявил, что Россия выступает за урегулирование ситуации вокруг непризнанного Косово только с учетом интересов Сербии. Министры также отметили плотную координацию действий по укреплению стабильности и безопасности в Балканском регионе.

18 августа сообщалось, что президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр частично признанного Косово Альбин Курти в ходе раунда диалога в Брюсселе не смогли прийти к соглашению по урегулированию ситуации.

Ситуация в регионе обострилась в конце июля на границе Сербии и Косово, после того как косово-албанские власти потребовали у проживающих в северной части Косово и Метохии сербов перерегистрировать сербские номерные знаки на автомобилях и документы.

17 августа Вучич заявил, что у Белграда нет планов по проведению военной операции в Косово. Он подчеркнул, что нужны рациональный подход и диалог, «а не чьи-то желания найти решение, при котором кто-то мог бы шантажировать Сербию».

В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской Конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022