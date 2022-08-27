Боррель заявил о достижении договоренности между Сербией и Косово

В Сербии согласились отменить въездные и выездные документы для косовских сербов. Об этом сообщил глава евродипломатии Жозеп Боррель в своем Twitter 27 августа.

Параллельно с этим в Косово также подтвердили, что не будут вводить таких документов в отношении сербов.

«Косовские сербы, как и все другие граждане, смогут свободно путешествовать между Косово и Сербией, используя свои удостоверения личности. ЕС получил гарантии от премьер-министра Курти на этот счет», — написал Боррель.

Ранее, 22 августа, министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МВД Сербии Александром Вулиным заявил, что Россия выступает за урегулирование ситуации вокруг непризнанного Косово только с учетом интересов Сербии. Министры также отметили плотную координацию действий по укреплению стабильности и безопасности в Балканском регионе.

18 августа сообщалось, что президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр частично признанного Косово Альбин Курти в ходе раунда диалога в Брюсселе не смогли прийти к соглашению по урегулированию ситуации.

Ситуация в регионе обострилась в конце июля на границе Сербии и Косово, после того как косово-албанские власти потребовали у проживающих в северной части Косово и Метохии сербов перерегистрировать сербские номерные знаки на автомобилях и документы.

17 августа Вучич заявил, что у Белграда нет планов по проведению военной операции в Косово. Он подчеркнул, что нужны рациональный подход и диалог, «а не чьи-то желания найти решение, при котором кто-то мог бы шантажировать Сербию».

В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской Конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.