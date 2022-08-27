«Спартак» обыграл «Факел» со счетом 4:1

Московский футбольный клуб «Спартак» обыграл воронежский «Факел» со счетом 4:1 в седьмом туре РПЛ. Матч состоялся в субботу, 27 августа, в Воронеже.

Среди футболистов московской команды забитыми мячами отличились полузащитник Роман Зобнин на 51-й минуте, полузащитник Руслан Литвинов на 57-й, нападающий Квинси Промес на 4-й дополнительной минуте и полузащитник Мацей Рыбус на 7-й дополнительной.

Единственный гол в ворота «Спартака» забил защитник «Факела» Аслан Дашаев на 24-й минуте матча.

Матч пропустил основной голкипер красно-белых Александр Селихов, которого заменил Александр Максименко.

По итогам этой игры «Спартак» занял первую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав в семи турах 16 очков, пишет «Спорт-экспресс».

20 августа «Спартак» уступил «Динамо» в матче шестого тура РПЛ. Игра завершилась со счетом 1:0. Победа позволила бело-голубым набрать 12 очков за шесть матчей и на тот момент выйти на второе место в турнирной таблице.

4 сентября «Спартак» сыграет на своем поле с питерским «Зенитом», который утратил лидерство в лиге, удерживаемое после победы над московским «Торпедо» с 21 августа.