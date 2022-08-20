Футболисты «Динамо» обыграли «Спартак» в московском дерби 20 августа со счетом 1:0. Встреча в рамках шестого тура Мир-Российской премьер-лиги прошла на ВТБ-Арене. Для бело-голубых победа над «Спартаком» на своем поле стала первой с 2008 года.

Победный год забил Константин Тюкавин (27-я минута). На 71-й минуте еще один гол «Динамо» был отменен из-за офсайда.

Завершали встречу бело-голубые в меньшинстве, 89-й минуте хорватский полузащитник Никола Моро получил вторую желтую карточку и был удален.

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