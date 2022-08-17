«Зенит» и «Спартак» сыграют в одной группе в Кубке России

По итогам жеребьевки групповой стадии Кубка России по футболу в одну группу попали «Зенит» и «Спартак». Об этом 17 августа сообщает «Спорт-Экспресс».

В групповом турнире сыграют четыре группы по четыре команды, всего 16 клубов РПЛ.

В группу А вошли «Краснодар», «Локомотив», «Нижний Новгород», «Химки». Группу В составят «Зенит», «Крылья Советов», «Спартак», «Факел», С — «Динамо», «Ахмат», «Ростов», «Оренбург» и D — «Сочи», ЦСКА, «Урал», «Торпедо».

Команды сыграют друг с другом в два круга, каждой командой будет проведено по шесть матчей.

Первый тур группового раунда Пути РПЛ пройдет с 30 по 31 августа.

Ранее в этот день любительская команда блогеров 2DROTS разгромила профессиональный футбольный клуб «Чертаново» на поле в Химках и пробилась во второй раунд Фонбет — Кубка России. 2DROTS предстоит сыграть с ивановским «Текстильщиком».

В следующем раунде Кубка России сыграет и любительская московская команда блогеров «Амкал», встреча которой с подмосковным клубом «Зоркий» завершилась счетом 1:1 в основное время и 8:7 в серии пенальти.

До этого, 14 августа, московский «Спартак» обыграл «Сочи» в матче пятого тура чемпионата России по футболу. Команда победителей с 13 очками вышла на первое место турнирной таблицы чемпионата России. Итого «Спартак» выиграл 500-й матч в чемпионатах России.

Тем временем «Зенит» — 431. Днем ранее петербургский футбольный клуб в матче пятого тура Российской премьер-лиги обыграл московский ЦСКА. со счетом 2:1.