«Зенит» победил ЦСКА и возглавил турнирную таблицу РПЛ
Петербургский футбольный клуб «Зенит» обыграл московский ЦСКА в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Как сообщает 13 августа «Спорт-Экспресс», встреча в Северной столице завершилась со счетом 2:1.
Теперь на счету команды 11 очков в пяти матчах, а «армейцы», лидировавшие до этой игры, опустились на третье место с 10 очками. Таким образом, после победы, «Зенит» возглавил таблицу чемпионата РФ по футболу.
Известно, что у хозяев голы забили Малком (45+2-я минута) и Густаво Мантуан (85), для которого этот матч за «Зенит» стал дебютом. В составе ЦСКА отличился Федор Чалов, забив с пенальти на 63-й минуте. Матч прошел в присутствии 51 174 зрителей.
Ранее, 6 августа, «Зенит» сыграл вничью с ФК «Ахмат» в матче четвертого тура «Мир — Российской премьер-лиги». Встреча в Грозном завершилась со счетом 0:0.
До этого, 3 августа, «Мир — Российская премьер-лига» объявила претендентов на звание лучшего игрока июля. В список вошли Федор Смолов («Динамо»), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Даниил Уткин («Ростов»), Квинси Промес («Спартак») и Игорь Акинфеев (ЦСКА).