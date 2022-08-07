«Зенит» сыграл вничью с «Ахматом» в матче чемпионата России по футболу
Петербургский «Зенит» сыграл вничью с ФК «Ахмат» в матче четвертого тура «Мир — Российской премьер-лиги» (РПЛ) в субботу, 6 августа.
Встреча в Грозном завершилась со счетом 0:0.
На 41-й минуте вратарь «Зенита» Даниил Одоевский выбежал из своей штрафной площади и сбил в подкате полузащитника грозненского клуба Лечи Садулаева, после чего был удален с поля. Резервный голкипер петербуржцев Михаил Кержаков вышел на поле вместо полузащитника Андрея Мостового. На 60-й минуте полузащитник «Зенита» Клаудиньо получил травму и был заменен на Зелимхана Бакаева.
Отмечается, что это первая нулевая ничья в сезоне РПЛ. При этом в 2020 году игра «Зенита» с «Ахматом» завершилась со счетом 2:2.
Петербургский клуб набрал восемь очков и занял третье место в турнирной таблице РПЛ, «Ахмат» с пятью очками расположился на восьмом месте.
Ожидается, что в следующем туре «Зенит» примет московский ЦСКА 13 августа, а на следующий день «Ахмат» встретится на выездном матче с подмосковными «Химками».
Ранее в этот день «Краснодар» обыграл со счетом 3:0 «Локомотив» в матче чемпионата России по футболу. В составе победителей голы на свой счет записали Кристиан Рамирес (78-я минута) и Олакунле Олусегун (85, 90+5).
Кроме того, ЦСКА обыграл «Факел» со счетом 4:1 в матче четвертого тура чемпионата России по футболу и сравнялся со «Спартаком» по показателям в турнирной таблице РПЛ.