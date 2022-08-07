Реклама
Прямой эфир
Мир
В Турции анонсировали выход еще четырех судов с зерном из портов Украины
Мир
Служащие ВС РФ доставили гумпомощь и лекарства в Харьковскую область
Мир
Индия и США проведут учения близ индийско-китайской границы
Мир
Совбез ООН проведет заседание 8 августа по ситуации в секторе Газа
Спорт
ЦСКА сравнялся со «Спартаком» по показателям в турнирной таблице РПЛ
Мир
Число пострадавших из-за попадания снаряда в дом в Алчевске выросло до 14
Мир
На Украине отметили резкий рост цен на газ для производств
Мир
Трамп заявил о выгодном положении КНР после визита Пелоси на Тайвань
Мир
МО РФ уличило ООН в препятствии контролю МАГАТЭ над Запорожской АЭС
Мир
В Минобороны предупредили о подготовке масштабной провокации Киева
Мир
В США осудили планы Зеленского по привлечению в ВСУ осужденных педофилов
Мир
Украинские военные выпустили ракету из РСЗО HIMARS по Алчевску

«Зенит» сыграл вничью с «Ахматом» в матче чемпионата России по футболу

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Ольга Мальцева
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Петербургский «Зенит» сыграл вничью с ФК «Ахмат» в матче четвертого тура «Мир — Российской премьер-лиги» (РПЛ) в субботу, 6 августа.

Лидеры сомнений: удержится ли «Зенит» на первом месте в РПЛ
Визит питерцев к «Ахмату», «Локомотива» к «Краснодару» и другие яркие вывески четвертого тура

Встреча в Грозном завершилась со счетом 0:0.

На 41-й минуте вратарь «Зенита» Даниил Одоевский выбежал из своей штрафной площади и сбил в подкате полузащитника грозненского клуба Лечи Садулаева, после чего был удален с поля. Резервный голкипер петербуржцев Михаил Кержаков вышел на поле вместо полузащитника Андрея Мостового. На 60-й минуте полузащитник «Зенита» Клаудиньо получил травму и был заменен на Зелимхана Бакаева.

Отмечается, что это первая нулевая ничья в сезоне РПЛ. При этом в 2020 году игра «Зенита» с «Ахматом» завершилась со счетом 2:2.

Петербургский клуб набрал восемь очков и занял третье место в турнирной таблице РПЛ, «Ахмат» с пятью очками расположился на восьмом месте.

Ожидается, что в следующем туре «Зенит» примет московский ЦСКА 13 августа, а на следующий день «Ахмат» встретится на выездном матче с подмосковными «Химками».

Ранее в этот день «Краснодар» обыграл со счетом 3:0 «Локомотив» в матче чемпионата России по футболу. В составе победителей голы на свой счет записали Кристиан Рамирес (78-я минута) и Олакунле Олусегун (85, 90+5).

Кроме того, ЦСКА обыграл «Факел» со счетом 4:1 в матче четвертого тура чемпионата России по футболу и сравнялся со «Спартаком» по показателям в турнирной таблице РПЛ.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022