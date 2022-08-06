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ЦСКА обыграл «Факел» в матче РПЛ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Московский ЦСКА обыграл дома воронежский «Факел» со счетом 4:1 в матче четвертого тура чемпионата России по футболу. Об этом 6 августа сообщает «Спорт-Экспресс».

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Воронежский клуб открыл счет в первом тайме благодаря голу Георгия Гонгадзе с пенальти, но затем хозяева поля забили четыре мяча подряд. Авторами голов стали Константин Кучаев, Хесус Медина, Федор Чалов и Хорхе Карраскаль.

Медина также отдал партнерам две голевые передачи.

После победы ЦСКА сравнялся по всем показателям с московским «Спартаком», ранее возглавившим турнирную таблицу после победы над «Уралом».

«Факел» остался на 14-м месте, опережая только столичные «Локомотив» и «Торпедо», а также «Урал».

В следующем туре ЦСКА сыграет на выезде с петербургским «Зенитом», а «Факел» примет на домашнем стадионе «Урал».

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