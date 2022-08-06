ЦСКА сравнялся со «Спартаком» по показателям в турнирной таблице РПЛ
Московский ЦСКА сравнялся со «Спартаком» по показателям в турнирной таблице чемпионата России после победного матча с воронежским «Факелом». Об этом 6 августа сообщает «Спорт-Экспресс».
Таким образом, «Спартак» и ЦСКА делят первое место. У обеих команд после четырех сыгранных туров Российской премьер-лиги (РПЛ) одинаковое количество побед (3), ничьих (1) и поражений (0) и, соответственно, количество набранных очков (10). Кроме того, и красно-белые, и армейцы забили и пропустили одинаковое количество мячей (по 11 и 3).
«Факел» с 2 очками идет на 13-й строчке, опережая только столичные «Локомотив» и «Торпедо», а также «Урал».
В следующем туре ЦСКА сыграет на выезде с петербургским «Зенитом», а «Факел» примет на домашнем стадионе «Урал».
«Спартак» возглавил турнирную таблицу после победы над «Уралом». Команда одержала третью победу подряд и имеет в своем активе 10 очков.
«Спартак» победил «Урал» со счетом 2:0. В результате «Урал» потерпел четвертое поражение подряд и пока не набрал ни одного очка.
В следующем туре «Спартак» на своем поле примет «Сочи». Матч состоится 14 августа. «Урал» приедет в гости к «Факелу» 12 августа.