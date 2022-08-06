Реклама
Прямой эфир
Мир
В Турции анонсировали выход еще четырех судов с зерном из портов Украины
Мир
Служащие ВС РФ доставили гумпомощь и лекарства в Харьковскую область
Мир
Индия и США проведут учения близ индийско-китайской границы
Мир
Совбез ООН проведет заседание 8 августа по ситуации в секторе Газа
Спорт
ЦСКА сравнялся со «Спартаком» по показателям в турнирной таблице РПЛ
Мир
Число пострадавших из-за попадания снаряда в дом в Алчевске выросло до 14
Мир
На Украине отметили резкий рост цен на газ для производств
Мир
Трамп заявил о выгодном положении КНР после визита Пелоси на Тайвань
Мир
МО РФ уличило ООН в препятствии контролю МАГАТЭ над Запорожской АЭС
Мир
В Минобороны предупредили о подготовке масштабной провокации Киева
Мир
В США осудили планы Зеленского по привлечению в ВСУ осужденных педофилов
Мир
Украинские военные выпустили ракету из РСЗО HIMARS по Алчевску

ЦСКА сравнялся со «Спартаком» по показателям в турнирной таблице РПЛ

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Московский ЦСКА сравнялся со «Спартаком» по показателям в турнирной таблице чемпионата России после победного матча с воронежским «Факелом». Об этом 6 августа сообщает «Спорт-Экспресс».

Недолго запрягали: ЦСКА стал лидером РПЛ после двух туров чемпионата
Армейцы бодро начинают сезон с новым тренером, «Спартак» снова в центре судейского скандала

Таким образом, «Спартак» и ЦСКА делят первое место. У обеих команд после четырех сыгранных туров Российской премьер-лиги (РПЛ) одинаковое количество побед (3), ничьих (1) и поражений (0) и, соответственно, количество набранных очков (10). Кроме того, и красно-белые, и армейцы забили и пропустили одинаковое количество мячей (по 11 и 3).

«Факел» с 2 очками идет на 13-й строчке, опережая только столичные «Локомотив» и «Торпедо», а также «Урал».

В следующем туре ЦСКА сыграет на выезде с петербургским «Зенитом», а «Факел» примет на домашнем стадионе «Урал».

«Спартак» возглавил турнирную таблицу после победы над «Уралом». Команда одержала третью победу подряд и имеет в своем активе 10 очков.

«Спартак» победил «Урал» со счетом 2:0. В результате «Урал» потерпел четвертое поражение подряд и пока не набрал ни одного очка.

В следующем туре «Спартак» на своем поле примет «Сочи». Матч состоится 14 августа. «Урал» приедет в гости к «Факелу» 12 августа.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022