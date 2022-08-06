«Краснодар» обыграл «Локомотив» в матче чемпионата России по футболу

ФК «Краснодар» разгромил московский «Локомотив» со счетом 3:0 в матче четвертого тура « Мир — Российской премьер-лиги» (РПЛ). Встреча состоялась в субботу, 6 августа.

В составе победителей голы на свой счет записали Кристиан Рамирес (78-я минута) и Олакунле Олусегун (85, 90+5).

Отмечается, что для Рамиреса это был первый гол в чемпионатах России. Футболист играет за «Краснодар» с 2017 года и ранее отметился только в матче Лиги чемпионов сезона-2020/21 с французским «Ренном» (1:1).

«Краснодар» в настоящий момент занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ с семью очками. Набравший два очка «Локомотив» располагается на 14-й строчке.

Ожидается, что в следующем туре 13 августа «Краснодар» сыграет с московским клубом «Динамо», а «Локомотив» в этот же день встретит на домашнем поле ФК «Крылья Советов» из Самары.

Ранее, 29 июля, участники клуба «Краснодар» на выезде одолели команду «Урал» со счетом 3:1 в матче третьего тура РПЛ.