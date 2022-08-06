Реклама
Прямой эфир
Мир
В Турции анонсировали выход еще четырех судов с зерном из портов Украины
Мир
Служащие ВС РФ доставили гумпомощь и лекарства в Харьковскую область
Мир
Индия и США проведут учения близ индийско-китайской границы
Мир
Совбез ООН проведет заседание 8 августа по ситуации в секторе Газа
Спорт
ЦСКА сравнялся со «Спартаком» по показателям в турнирной таблице РПЛ
Мир
Число пострадавших из-за попадания снаряда в дом в Алчевске выросло до 14
Мир
На Украине отметили резкий рост цен на газ для производств
Мир
Трамп заявил о выгодном положении КНР после визита Пелоси на Тайвань
Мир
МО РФ уличило ООН в препятствии контролю МАГАТЭ над Запорожской АЭС
Мир
В Минобороны предупредили о подготовке масштабной провокации Киева
Мир
В США осудили планы Зеленского по привлечению в ВСУ осужденных педофилов
Мир
Украинские военные выпустили ракету из РСЗО HIMARS по Алчевску

«Краснодар» обыграл «Локомотив» в матче чемпионата России по футболу

0
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

ФК «Краснодар» разгромил московский «Локомотив» со счетом 3:0 в матче четвертого тура « Мир — Российской премьер-лиги» (РПЛ). Встреча состоялась в субботу, 6 августа.

Окно в Россию: кто из легионеров покинул РПЛ и кто остался
«Краснодар» и «Локомотив» потеряли главных тренеров, «Зенит» — основного защитника, «Урал» — капитана

В составе победителей голы на свой счет записали Кристиан Рамирес (78-я минута) и Олакунле Олусегун (85, 90+5).

Отмечается, что для Рамиреса это был первый гол в чемпионатах России. Футболист играет за «Краснодар» с 2017 года и ранее отметился только в матче Лиги чемпионов сезона-2020/21 с французским «Ренном» (1:1).

«Краснодар» в настоящий момент занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ с семью очками. Набравший два очка «Локомотив» располагается на 14-й строчке.

Ожидается, что в следующем туре 13 августа «Краснодар» сыграет с московским клубом «Динамо», а «Локомотив» в этот же день встретит на домашнем поле ФК «Крылья Советов» из Самары.

Ранее, 29 июля, участники клуба «Краснодар» на выезде одолели команду «Урал» со счетом 3:1 в матче третьего тура РПЛ.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022