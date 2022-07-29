«Краснодар» одолел «Урал» и одержал первую победу в новом сезоне РПЛ

Футболисты клуба «Краснодар» на выезде одолели хозяев поля, команду «Урал», в матче третьего тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра на «Екатеринбург Арене» прошла в пятницу, 29 июля, и закончилась со счетом 3:1 в пользу гостей, сообщил «Спорт-Экспресс».

Сергей Бородин из «Краснодара» уже на 28-минуте открыл счет, забив первый мяч в ворота соперников. Коллега по команде Эдуард Сперцян на 59-й и 74-й минутах с пенальти сделал еще два гола. Мяч престижа от «Урала» забил Алексей Каштанов (90+1).

В турнирной таблице «Краснодар» с четырьмя очками занимает седьмое место. «Урал» без очков за три встречи пока на последнем, 16-м месте. Для «Краснодара» победа в Екатеринбурге стала первой в новом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ). Ранее команда уступила московскому «Спартаку» (1:4) и вничью сыграла с воронежским «Факелом» (2:2).

Этот матч стал знаковым для фанатов футбола еще и за счет использования карты болельщика. Кроме стадиона в Екатеринбурге, карта понадобится для посещения матчей на стадионах в Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи, а с декабря 2022 года система заработает на всех стадионах РПЛ, сообщает ТАСС.

24 июля в матче второго тура Российской премьер-лиги московский футбольный клуб «Локомотив» сыграл вничью с «Ростовом». Обе команды набрали по два очка. В турнирной таблице «Локомотив» занимает 10-е место, «Ростов» — 11-е.