Реклама
Прямой эфир
Общество
Фигурант дела о драке на сочинском пляже «Фрегат» задержан в Москве
Мир
Виктория Бекхэм вместе с посетителями клуба спела в караоке песню Spice Girls
Мир
На Украине погиб польский боец ММА из «Интернационального легиона»
Мир
Лавров назвал одержимостью попытки Запада запретить фотографироваться с ним
Общество
Режим чрезвычайной ситуации объявлен по всему Большому Сочи
Мир
Николаевский губернатор заподозрил всех горожан в работе на Россию
Мир
Неизвестные изрисовали краской могилу Бандеры в Мюнхене
Мир
The Times заявила о планах Джонсона вернуться на пост британского премьера
Мир
Лавров заявил об участии третьей стороны с РФ и Турцией в вывозе зерна с Украины
Мир
Лавров заявил о готовности России к переговорам с Украиной
Мир
Врач заболевшего COVID-19 Байдена заявил об улучшении его состояния

«Локомотив» в меньшинстве свел к ничьей матч с «Ростовом» в рамках РПЛ

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Московский футбольный клуб «Локомотив» сыграл вничью с «Ростовом» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в воскресенье, 24 июля.

Встреча с бывшей: сможет ли Федотов обыграть свою прежнюю команду
Во втором туре РПЛ выделяются игры ЦСКА – «Сочи» и «Локомотив» – «Ростов»

Встреча команд состоялась в Москве и завершилась со счетом 2:2.

В составе «Ростова» голами отметились Николай Комличенко (4-я минута) и Даниил Уткин (88). У «Локомотива» отличился Антон Миранчук с пенальти (35) и Константин Марадишвили (90+4), забивший ударом через себя.

Отмечается, что полузащитник московского клуба Алексис Бека был удален с поля на 62-й минуте матча за вторую желтую карточку.

Обе команды набрали по два очка. В турнирной таблице «Локомотив» занимает 10-е место, «Ростов» — 11-е.

В рамках следующего тура «Локомотив» сыграет с петербургским «Зенитом». Матч запланирован на 30 июля. На следующий день «Ростов» примет подмосковные «Химки».

Ранее, 23 июля, сообщалось, что московский ФК «Спартак» одержал победу над «Краснодаром» в матче второго тура РПЛ. Встреча команд состоялась в Краснодаре и завершилась со счетом 4:1 в пользу москвичей.

В следующем туре московский клуб 31 июля примет «Оренбург». В свою очередь «Краснодар» 29 июля на выезде встретится с екатеринбургским «Уралом».

До этого, 16 июля, «Спартак» сыграл вничью с «Ахматом» в матче первого тура РПЛ. Счет по итогам встречи в Грозном составил 1:1.

В ходе игры с поля был удален московский защитник Мацей Рыбус. В пресс-службе «Спартака» сообщили, что ФК подаст жалобу в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) на судейство по итогам матча.

Перед началом соревнования была объявлена минута молчания в память о бывшем главном тренере российской сборной и «Спартака» Георгии Ярцеве и бывшем нападающем красно-белых Александре Козлове, ушедших из жизни накануне.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022