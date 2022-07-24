«Локомотив» в меньшинстве свел к ничьей матч с «Ростовом» в рамках РПЛ

Московский футбольный клуб «Локомотив» сыграл вничью с «Ростовом» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в воскресенье, 24 июля.

Встреча команд состоялась в Москве и завершилась со счетом 2:2.

В составе «Ростова» голами отметились Николай Комличенко (4-я минута) и Даниил Уткин (88). У «Локомотива» отличился Антон Миранчук с пенальти (35) и Константин Марадишвили (90+4), забивший ударом через себя.

Отмечается, что полузащитник московского клуба Алексис Бека был удален с поля на 62-й минуте матча за вторую желтую карточку.

Обе команды набрали по два очка. В турнирной таблице «Локомотив» занимает 10-е место, «Ростов» — 11-е.

В рамках следующего тура «Локомотив» сыграет с петербургским «Зенитом». Матч запланирован на 30 июля. На следующий день «Ростов» примет подмосковные «Химки».

Ранее, 23 июля, сообщалось, что московский ФК «Спартак» одержал победу над «Краснодаром» в матче второго тура РПЛ. Встреча команд состоялась в Краснодаре и завершилась со счетом 4:1 в пользу москвичей.

В следующем туре московский клуб 31 июля примет «Оренбург». В свою очередь «Краснодар» 29 июля на выезде встретится с екатеринбургским «Уралом».

До этого, 16 июля, «Спартак» сыграл вничью с «Ахматом» в матче первого тура РПЛ. Счет по итогам встречи в Грозном составил 1:1.

В ходе игры с поля был удален московский защитник Мацей Рыбус. В пресс-службе «Спартака» сообщили, что ФК подаст жалобу в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) на судейство по итогам матча.

Перед началом соревнования была объявлена минута молчания в память о бывшем главном тренере российской сборной и «Спартака» Георгии Ярцеве и бывшем нападающем красно-белых Александре Козлове, ушедших из жизни накануне.