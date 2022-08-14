«Спартак» разгромил «Сочи» и с рекордом возглавил турнирную таблицу

Матч пятого тура чемпионата России по футболу завершился в воскресенье, 14 августа, рекордной победой московского «Спартака»: команда выиграла 500-й матч в чемпионатах России, одолев соперников из «Сочи».

Игра на столичном стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Счет в матче открыли на 57-й минуте: Квинси Промес забил первый мяч.

На 71-й Антон Зиньковский отправил в ворота сочинцев второй мяч. Финальный, третий гол на 84-й минуте снова забил Промес. Его по итогам матча признали лучшим игроком.

Эта победа «Спартака» помогла команде с 13 очками выйти на первое место турнирной таблицы чемпионата России. ФК «Сочи» с 9 очками расположился на четвертой строчке.

Победа красно-белых сделала их первыми в рейтинге команд впервые с конца октября 2020-го. Тогда «Спартак» лидировал после 12-го тура чемпионата России сезона-2020/21, сообщает «Спорт-Экспресс».

Совершенным рекордом команды стала 500-я победа в чемпионатах России. Занимающий второе место в историческом рейтинге ЦСКА выиграл 484 матча чемпионата, «Локомотив» — 455, «Зенит» — 431, добавила газета.

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин объяснил, почему команда во втором тайме допустила три безответных гола москвичей.

«Мы не считаем, что нужно было сбавить давление на «Спартак». Как только мы сократили это давление, соперник получил преимущество. Нам нужно было действовать все 90 минут, как в первом тайме», — объяснил он.

Накануне, 13 августа, петербургский футбольный клуб «Зенит» обыграл московский ЦСКА в матче пятого тура Российской премьер-лиги. Встреча в Северной столице завершилась со счетом 2:1.

До этого, 3 августа, «Мир — Российская премьер-лига» объявила претендентов на звание лучшего игрока июля. В список вошли Федор Смолов («Динамо»), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Даниил Уткин («Ростов»), Квинси Промес («Спартак») и Игорь Акинфеев (ЦСКА).