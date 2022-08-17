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Команда блогеров 2DROTS разгромила «Чертаново» в рамках Кубка России

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Фото: vk.com/russiancup
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Любительская команда блогеров 2DROTS разгромила профессиональный футбольный клуб «Чертаново» и пробилась во второй раунд Фонбет — Кубка России. Встреча состоялась в среду, 17 августа, в Химках.

Матч завершился со счетом 3:0 в пользу блогеров. В составе победителей отличились Сергей Кутузов (51-я минута), Эдамс Скляр (58) и Александр Степанов (81).

В следующем раунде 2DROTS предстоит сыграть с ивановским «Текстильщиком».

Накануне, 16 августа, московская команда блогеров «Амкал» по результатам встречи с подмосковным клубом «Зоркий» вышла в следующий раунд Кубка России. Матч в основное время завершился со счетом 1:1, а в серии пенальти точнее были любители из столичной команды — 8:7.

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