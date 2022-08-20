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«Динамо» победило «Спартак» на своем поле впервые с 2008 года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Футбольный клуб «Динамо» обыграл «Спартак» в матче шестого тура Российской премьер лиги. Об этом в субботу, 20 августа, сообщает «Спорт-Экспресс».

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Матч завершился со счетом 1:0. Победа позволила бело-голубым набрать 12 очков за шесть матчей и выйти на второе место в турнирной таблице.

Несмотря на проигрыш, «Спартак» пока остается на первой строчке с 13 очками. В текущем сезоне для него это первое поражение.

В издании уточнили, что в прошлый раз «Динамо» обыгрывало «Спартак» на своем поле в апреле 2008 года. Тогда играла завершилась со счетом 4:3.

В следующем туре «Спартак» сыграет против «Факела», а «Динамо» сразится с «Пари Нижний Новгород».

Ранее, 17 августа, стало известно, что по итогам жеребьевки групповой стадии Кубка России по футболу в одну группу попали «Зенит» и «Спартак».

До этого, 14 августа, московский «Спартак» обыграл «Сочи» в матче пятого тура чемпионата России по футболу. Команда победителей с 13 очками вышла на первое место турнирной таблицы чемпионата России. Итого «Спартак» выиграл 500-й матч в чемпионатах России.

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