«Зенит» обыграл «Торпедо» и вышел на первое место в РПЛ
Санкт-Петербургский футбольный клуб «Зенит» обыграл московское «Торпедо» на своем поле в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 2:0, сообщил 21 августа «Спорт-Экспресс».
Счет на 84-й минуте открыл Иван Сергеев. На 87-й минуте встречи Малком провел второй гол.
Таким образом, «Зенит» вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата России с 14 очками в шести матчах. «Торпедо» с одним очком идет на 16-й строчке.
В следующем туре «Зенит» сыграет на выезде против «Урала». «Торпедо» примет «Краснодар».
Ранее в воскресенье ЦСКА на своем поле обыграл грозненский «Ахмат». Встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев.
20 августа футбольный клуб «Динамо» обыграл «Спартак» в матче шестого тура РПЛ. Матч завершился со счетом 1:0.