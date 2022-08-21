Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Арестованные захватили в заложники сотрудников СИЗО в Кузбассе
Мир
Система ПВО сработала в Новой Каховке под Херсоном
Общество
Умерла заслуженная артистка России Марина Адашевская
Общество
В Москве продлили предупреждение о погодной опасности
Спорт
ЦСКА обыграл «Ахмат» в матче шестого тура РПЛ
Мир
Умер британский актер Леон Витали
Происшествия
До 16 выросло число погибших в ДТП с микроавтобусом под Ульяновском
Мир
В Германии назвали слова об эффективности санкций против РФ абсурдом
Происшествия
Взорванную машину, в которой находилась дочь Дугина, забрали с места трагедии
Мир
В школы ДНР привлекут учителей-добровольцев из России
Общество
Жители Оренбуржья развернули рекордный по размерам флаг России
Общество
Дугин рассказал о поступавших ему и его дочери угрозах с Украины

«Зенит» обыграл «Торпедо» и вышел на первое место в РПЛ

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Владимир Бланк
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Санкт-Петербургский футбольный клуб «Зенит» обыграл московское «Торпедо» на своем поле в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 2:0, сообщил 21 августа «Спорт-Экспресс».

Лидирующие амбиции: сохранит ли «Спартак» чемпионский темп в матче с «Динамо»
«Зенит» ждет ошибки красно-белых, чтобы вернуться на первое место в чемпионате

Счет на 84-й минуте открыл Иван Сергеев. На 87-й минуте встречи Малком провел второй гол.

Таким образом, «Зенит» вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата России с 14 очками в шести матчах. «Торпедо» с одним очком идет на 16-й строчке.

В следующем туре «Зенит» сыграет на выезде против «Урала». «Торпедо» примет «Краснодар».

Ранее в воскресенье ЦСКА на своем поле обыграл грозненский «Ахмат». Встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев.

20 августа футбольный клуб «Динамо» обыграл «Спартак» в матче шестого тура РПЛ. Матч завершился со счетом 1:0.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022