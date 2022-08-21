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ЦСКА обыграл «Ахмат» в матче шестого тура РПЛ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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ЦСКА на своем поле обыграл грозненский «Ахмат» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев.

В первом тайме ЦСКА забил три мяча за пять минут — в период с 29-й по 35-ю минуту голами отметились Федор Чалов, Кирилл Набабкин и Хорхе Карраскаль. Однако уже на 40-й минуте Мохамед Конате отыграл один мяч. На 58-й минуте Бернард Бериша сократил отставание грозненцев до одного гола. Но финальное слово в матче осталось за армейцами: на 78-й минуте ворота соперника поразил Хесус Медина.

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В конце игры «Ахмат» мог получить право на пенальти, но после просмотра VAR арбитр Сергей Карасев принял решение не назначать 11‑метровый удар за попадание мяча в руку Игоря Дивеева.

В перерыве «Ахмат» произвел замену вратаря — вместо Георгия Шелии на поле вышел Михаил Опарин, который дебютировал в составе грозненского клуба.

Впервые в текущем чемпионате на поле появились футболисты ЦСКА Бруно Фукс и Адольфо Гайч. Они вышли на замену во втором тайме. Бразильский защитник пропустил начало сезона из-за травмы, а аргентинский форвард на протяжении пяти стартовых туров оставался в запасе.

Всего команды забили шесть мячей на двоих. Обоим клубам удалось отличиться в одной игре впервые за 15 очных матчей. С 2015 года забивала либо только одна команда (12 побед ЦСКА и одна победа «Ахмата»), либо никто из них.

По результатам игры ЦСКА поднялся на второе место в турнирной таблице, набрав 13 очков в шести матчах. По разнице мячей армейцы уступают столичному «Спартаку» — лидеру чемпионата. «Ахмат» с восемью очками идет на восьмой строчке.

Следующий тур состоится 28 августа. Москвичи на выезде сыграют против «Ростова», грозненцы за день до этого примут самарские «Крылья Советов».

Ранее, 6 августа, московский ЦСКА сравнялся со «Спартаком» по показателям в турнирной таблице чемпионата России после победного матча с воронежским «Факелом». Таким образом, «Спартак» и ЦСКА делят первое место.

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