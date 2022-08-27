МИД Турции призвал Францию признать последствия колониального прошлого

МИД Турции призвал Францию признать последствия своего колониального прошлого и не стараться уйти от исторических реалий, следует из сообщения официального представителя ведомства Танжу Бильгича, опубликованного Yeni Şafak 27 августа.

Бильгич, ссылаясь на информацию турецких СМИ, рассказывает, что во время визита в Алжир президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в Турции, России и Китае есть сети, которые проявляют активизм, неоколониальные и империалистические планы, а также выступают против Франции.

Представитель турецкого МИДа отметил недопустимость таких обвинений, а также выразил надежду, что в ближайшее время Париж признает последствия своего прошлого и не будет стремиться к уходу от исторических реалий, бросая тень на Турцию или другие государства.

«Парижу нужно в первую очередь признать проблемы, связанные со своим прошлым, и попытаться их решить, а не перекладывать вину на плечи других стран», — говорится в заявлении.

Ранее, 25 августа, лидер французской оппозиционной партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что президент страны солгал о связи экономического кризиса в стране с ситуацией вокруг Украины. Как отмечает политик, кризис во Франции начался не этим летом.

20 августа читатели газеты Le Figaro негативно отреагировали на слова Макрона, который призвал французов быть готовыми «заплатить цену за свободу» и поддержать Украину. Пользователи заявили, что не собираются платить за неверные решения французского лидера.