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Ле Пен уличила Макрона во лжи об экономическом кризисе в стране

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Фото: Global Look press/IMAGO/Federico Pestellini
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Лидер французской оппозиционной партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что президент страны Эммануэль Макрон солгал о связи экономического кризиса в стране с ситуацией вокруг Украины. Как отмечает Ле Пен 25 августа в своем Twitter, кризис в о Франции начался не этим летом.

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«Экономический кризис, ударивший по Франции, начался не этим летом. Он не датируется войной на Украине. Эммануэль Макрон солгал, скрыв правду от французов, и сегодня он объявляет о введении мер жесткой экономии», — отметила политик.

Ле Пен добавила, что страна должна принять множество мер, для того чтобы защитить граждан Франции от последствий кризиса.

Ранее, 2 августа, Марин Ле Пен заявила, что рестрикции, введенные Евросоюзом в отношении России, больше навредили самой Европе.

В аналогичном ключе 23 июля высказался и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который заявил, что санкции не пошатнули Москву, в то время как в Европе в отставку ушли уже четыре правительства. По его словам, стратегия Запада изначально строилась на четырех положениях: Украина может выиграть с помощью англосаксонских инструкторов и оружия НАТО; рестрикции сделают РФ слабее и дестабилизируют российское руководство; Европа сможет управлять экономическими последствиями и пострадает меньше, чем Россия, а весь мир поддержит позицию Запада. Данная стратегия провалилась, подчеркнул премьер.

По его мнению, Европе необходим новый подход к украинскому конфликту, целью которого был бы мир.

Ряд стран вводит новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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