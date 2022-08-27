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Казахстан приостановил экспорт военной продукции

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Фото: REUTERS/Pavel Mikheyev
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Казахстан на один год приостановил экспорт военной продукции. Об этом 27 августа сообщило правительство страны.

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«Премьер-министр Алихан Смаилов провел заседание комиссии по вопросам оборонной промышленности. Участники рассмотрели предложение министерства индустрии и инфраструктурного развития приостановить экспорт вооружения, военной техники и продукции военного назначения до конца августа 2023 года. Данное предложение членами комиссии было поддержано», — сказано в сообщении.

22 августа Каспийский трубопроводный консорциум сократил прокачку нефти из Казахстана по техническим причинам. У двух нефтеналивных причалов были обнаружены трещины в узлах крепления подводных рукавов.

19 августа в Сочи состоялись переговоры президентов России и Казахстана Владимира Путина и Касыма-Жомарта Токаева. Разговор продлился 2,5 часа. После него главы государств тепло попрощались.

В июле Токаев заявил о необходимости диверсификации поставок нефти из республики. Приоритетным направлением является Транскаспийский маршрут. Политик также заявил, что правительству совместно с «Самрук-Казына» следует принять меры по увеличению мощностей нефтепроводов Атырау – Кенкияк и Кенкияк – Кумколь.

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