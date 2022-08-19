Переговоры Путина и Токаева в Сочи завершились

В Сочи завершились переговоры президента России Владимира Путина и лидера Казахстана Касыма-Жомарта Токаева. Об этом 19 августа заявила пресс-служба казахского президента.

«Встреча Касыма-Жомарта Токаева и Владимира Путина, которая продлилась 2,5 часа, завершилась», — говорится в сообщении.

Пресс-служба опубликовала видео, на котором главы государств после окончания переговоров выходят из резиденции и тепло прощаются.

Ранее в этот день Путин сообщил, что отношения между Россией и Казахстаном развиваются в позитивном ключе по всем направлениям. Он отметил, что рад возможности спокойно, в деловом, дружеском ключе обсудить все вопросы, которые стоят на повестке дня.

В свою очередь, Токаев сказал, что настроен придать динамику двустороннему сотрудничеству. Он также подчеркнул, что рассчитывает на личное участие российского лидера в саммите СНГ.

До этого, 6 июля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил журналистам, что правительства России и Казахстана находятся в постоянном контакте, регулярно проходят переговоры на высшем уровне, страна остается дружественной РФ. Он подчеркнул, что Нур-Султан не принимал решений о поддержке направленных против Москвы санкций.