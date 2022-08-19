Путин начал переговоры с Токаевым в Сочи

Президент России Владимир Путин в пятницу, 19 августа, заявил, что обсудит с главой Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым много вопросов повестки дня в деловом и дружеском ключе в ходе встречи в Сочи.

«У нас будет возможность и в формальной, и в неформальной обстановке поговорить во время рабочего обеда. Вопросов много, очень рад возможности спокойно, в деловом, дружеском ключе обсудить все вопросы, которые стоят на повестке дня», — сказал российский лидер.

На встрече Путин также отметил совместную работу различных ведомств двух стран, в том числе по подготовке военных учений в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«Активно работают наши и министерства, и ведомства, межправкомиссия работает активно, министерства иностранных дел, министерства обороны вместе готовят различные мероприятия, в том числе и совместные в рамках ОДКБ учения и так далее», — сказал Путин.

Кроме того, президент России добавил, что отношения между Россией и Казахстаном развиваются в позитивном ключе по всем направлениям.

В свою очередь, Токаев заявил, что настроен придать динамику двустороннему сотрудничеству. Кроме того, он подчеркнул, что рассчитывает на личное участие российского лидера в саммите СНГ.

«В этом году Казахстан председательствует в СНГ, в октябре будет саммит Содружества Независимых Государств, очень сильно рассчитываем на ваше личное участие. Тем более Россия играет важную роль в СНГ, это действительно одно из приоритетных направлений нашего взаимного сотрудничества в международном формате», — заявил казахстанский президент.

О готовящейся встрече двух лидеров стало известно накануне. Сообщалось, что стороны обсудят вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и сотрудничества.

12 июля в ходе телефонного разговора Путин и Токаев подтвердили настрой на дальнейшее укрепление стратегического партнерства и союзничества двух стран, а также на реализацию конкретных проектов в торгово-экономической и энергетической сферах.

До этого, 6 июля ,официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил журналистам, что правительства России и Казахстана находятся в постоянном контакте, регулярно проходят переговоры на высшем уровне, страна остается дружественной РФ. Кроме того, он отметил, что Нур-Султан не принимал решений о поддержке направленных против Москвы санкций.