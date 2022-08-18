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Путин встретится с президентом Казахстана Токаевым в Сочи 19 августа

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Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
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Встреча президента России Владимира Путина с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым состоится 19 августа в Сочи. Об этом в четверг, 18 августа, сообщает пресс-служба Кремля.

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«В продолжение регулярного диалога на высшем уровне планируется обсудить вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и сотрудничества», — говорится в сообщении.

Также лидеры стран затронут проблематику двустороннего взаимодействия в рамках интеграционных объединений, включая Содружество Независимых Государств (СНГ), в котором Казахстан председательствует в текущем году.

12 июля в ходе телефонного разговора Путин и Токаев подтвердили настрой на дальнейшее укрепление стратегического партнерства и союзничества двух стран, а также реализацию конкретных проектов в торгово-экономической и энергетической сферах.

7 июля пресс-секретарь казахстанского президента Руслан Желдибай заявил, что РФ была и остается стратегическим партнером и союзником республики.

За день до этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил журналистам, что правительства России и Казахстана находятся в постоянном контакте, регулярно проходят переговоры на высшем уровне, страна остается дружественной РФ. Кроме того, он отметил, что Нур-Султан не принимал решений о поддержке направленных против Москвы санкций.

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