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В Казахстане назвали Россию стратегическим партнером

Пресс-секретарь президента Казахстана: РФ была и остается стратегическим партнером, действий в ущерб ее интересам допущено не будет
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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Российская Федерация была и остается стратегическим партнером и союзником Казахстана. Об этом 7 июля заявил пресс-секретарь казахстанского президента Руслан Желдибай.

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«Действий в ущерб ее интересам допущено не будет. Надеемся, что и в отношении Казахстана тоже не будут предприниматься подобные действия», — написал он в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Он отметил, что журналисты оставляют вопросы по поводу проведенного казахстанским лидером совещания по развитию транспортно-транзитного потенциала страны. По его словам, речь о диверсификации маршрутов доставки углеводородов на международные рынки «в условиях геополитической турбулентности».

«На совещании состоялось обсуждение строительства новых транспортных коридоров. Эта работа не одного дня, речь идет о долгосрочных планах. В принятых решениях нет никаких политических мотивов», — добавил Желдибай.

Ранее в этот день президент страны Касым-Жомарт Токаев сообщил о необходимости диверсификации поставок нефти из республики. Он назвал приоритетным направлением Транскаспийский маршрут. Кроме того, Токаев заявил, что правительству совместно с «Самрук-Казына» необходимо принять меры по увеличению мощностей нефтепроводов Атырау – Кенкияк и Кенкияк – Кумколь.

Представитель Кремля Дмитрий Песков выразил мнение, что заявление Токаева вряд ли политически мотивировано, и уточнил, что потребуются дополнительные контакты с казахстанскими партнерами.

Накануне Песков сообщил журналистам, что правительства России и Казахстана находятся в постоянном контакте, регулярно проходят переговоры на высшем уровне, страна остается дружественной РФ. Кроме того, он отметил, что Нур-Султан не принимал решений о поддержке направленных против России санкций.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 4 июля на переговорах с коллегой Алиханом Смаиловым заявил, что усилия России и Казахстана дают хорошие результаты в противодействии санкциям. Корме того, по его словам, у Казахстана есть хорошие возможности заменить компании, которые покинули рынок РФ.

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