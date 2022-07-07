В Казахстане назвали Россию стратегическим партнером
Российская Федерация была и остается стратегическим партнером и союзником Казахстана. Об этом 7 июля заявил пресс-секретарь казахстанского президента Руслан Желдибай.
«Действий в ущерб ее интересам допущено не будет. Надеемся, что и в отношении Казахстана тоже не будут предприниматься подобные действия», — написал он в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).
Он отметил, что журналисты оставляют вопросы по поводу проведенного казахстанским лидером совещания по развитию транспортно-транзитного потенциала страны. По его словам, речь о диверсификации маршрутов доставки углеводородов на международные рынки «в условиях геополитической турбулентности».
«На совещании состоялось обсуждение строительства новых транспортных коридоров. Эта работа не одного дня, речь идет о долгосрочных планах. В принятых решениях нет никаких политических мотивов», — добавил Желдибай.
Ранее в этот день президент страны Касым-Жомарт Токаев сообщил о необходимости диверсификации поставок нефти из республики. Он назвал приоритетным направлением Транскаспийский маршрут. Кроме того, Токаев заявил, что правительству совместно с «Самрук-Казына» необходимо принять меры по увеличению мощностей нефтепроводов Атырау – Кенкияк и Кенкияк – Кумколь.
Представитель Кремля Дмитрий Песков выразил мнение, что заявление Токаева вряд ли политически мотивировано, и уточнил, что потребуются дополнительные контакты с казахстанскими партнерами.
Накануне Песков сообщил журналистам, что правительства России и Казахстана находятся в постоянном контакте, регулярно проходят переговоры на высшем уровне, страна остается дружественной РФ. Кроме того, он отметил, что Нур-Султан не принимал решений о поддержке направленных против России санкций.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 4 июля на переговорах с коллегой Алиханом Смаиловым заявил, что усилия России и Казахстана дают хорошие результаты в противодействии санкциям. Корме того, по его словам, у Казахстана есть хорошие возможности заменить компании, которые покинули рынок РФ.