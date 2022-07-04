Мишустин заявил об успешном противодействии санкциям

Усилия России и Казахстана дают хорошие результаты в противодействии санкциям.

Об этом 4 июля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на переговорах с коллегой Алиханом Смаиловым.

«Совместно с казахстанским партнерами мы принимаем действенные меры, направленные на защиту двустороннего взаимодействия от влияния, в том числе, нелегитимных экономических санкций недружественных государств в отношении России. Эти усилия дают положительные результаты», — сказал Мишустин.

Глава российского правительства также рассказал, что у Казахстана есть хорошие возможности заменить компании, которые покинули рынок РФ.

«Считаем, что у казахстанских партнеров есть хорошая возможность для того, чтобы заместить компании из недружественных государств, остановивших работу на российском рынке, поскольку переориентация товарных потоков — это не временный тренд, а долгосрочный процесс, который, уверен, укрепит устойчивость наших экономик и поможет создать новые точки роста», — отметил премьер-министр.

Ранее в этот же день Мишустин назвал способ наладить новые цепочки поставок. По его словам, с этим помогает справиться временное разрешение параллельного импорта.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. При этом в Европе и США на фоне антироссийских санкций наблюдается рост инфляции и цен.

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