В правительстве РФ назвали способы наладить новые цепочки поставок

Временное разрешение параллельного импорта позволит предприятиям быстрее наладить новые цепочки поставок. Такое заявление сделал в понедельник, 4 июля, премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступая на международной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге.

«Большой комплекс эффективных мер был реализован в регуляторной сфере. Так, временное разрешение параллельного импорта позволяет предприятиям быстрее наладить новые логистические цепочки поставок сырья, материалов и комплектующих, которые пока не производятся внутри страны», — сказал он.

Также он отметил, что российская экономика остается в зеленой зоне, ВВП в январе — мае этого года вырос на 0,5%, промышленное производство — почти на 3%.

«В целом российская промышленность продемонстрировала устойчивость, подтвердила свою способность быстро адаптироваться к новым вызовам», — отметил Мишустин.

Он подчеркнул, что Россия справилась с выпуском вакцин и лекарств от COVID-19, но частично за счет импортных компонентов. По его мнению, в этой сфере тоже нужна независимость.

Ранее в этот день стало известно о том, что крупные иностранные производители предложили исключить из списка товаров, для которых легализован параллельный импорт, косметику и парфюмерию, моющие средства и принадлежности для кофе.

Исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев сказал «Известиям», что исключение этих брендов из параллельного импорта необходимо как для покупателей, так и для производителей. Прежде всего такой подход позволит отмести контрафактную продукцию, которая может попасть на рынок под видом параллельного импорта.

Также в этот день глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что перечень товаров для параллельного импорта на территорию России расширен дополнительной номенклатурой брендов Siemens и BMW. При этом продукция тех компаний, которые всё еще ведут свою деятельность в РФ, из перечня была удалена.

Так, из обновленного перечня были удалены насосное оборудование для систем водоснабжения Wilo, батарейки и аккумуляторы Duracell, средства гигиены Merries и другие. Их производители гарантировали поставки в Россию.